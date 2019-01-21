Kuruçeşme Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak No: 35 İzmit’te ikamet eden Fatma Yiğit (83) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Serbest meslekle uğraşan merhum Mehmet Yiğit’in eşi 6 çocuk annesi ev hanımı Fatma Yiğit’in cenazesi öğle vakti Yeni Mahalle Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.