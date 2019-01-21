Fatma Yiğit
Kuruçeşme Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak No: 35 İzmit’te ikamet eden Fatma Yiğit (83) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Serbest meslekle uğraşan merhum Mehmet Yiğit’in eşi 6 çocuk annesi ev hanımı Fatma Yiğit’in cenazesi öğle vakti Yeni Mahalle Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz