Yeşilova Mahallesi Kırlangıç Sokak No:2 İzmit’te ikamet eden İsmail Karaalp (79) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. İşçi emeklisi evli 3 çocuk babası İsmail Karaalp’in cenazesi öğle vakti Beyazıt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.