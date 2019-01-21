Emine Malçok
Durhasan Mahallesi Solaklar Mevkii Küme Evleri No:2 İzmit’te ikamet eden Emine Malçok (76) geçirdiği beyin kanaması sonrasında vefat etti. Memur emeklisi merhum İsa Malçok’un eşi ev hanımı 2 çocuk annesi Emine Malçok’un cenazesi öğle vakti Durhasan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Durhasan Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz