Kamile Öztürk
Karabaş Mahallesi Hafız Selim Sokak Martı Apartmanında ikamet eden Kamile Özütürk (87) bağırsak rahatsızlığı sebebiyle vefat etti. Emekli Sağlık Memuru Hüseyin Öztürk’ün eşi ev hanımı 3 çocuk annesi Kamile Öztürk’ün cenazesi ikindi vakti Feyziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz