Kandıra Alefli Mahallesi Alefli Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden merhum çiftçi Rahmi Arıcı’nın eşi Emine Arıcı (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Emine Arıcı’nın cenazesi Alefli Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.