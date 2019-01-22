Kandıra Hacımazlı Köyünde ikamet eden SSK emeklisi Selahattin Ceylan’ın eşi Fatma Ceylan (75) yüksek tansiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fatma Ceylan’ın cenazesi Hacımazlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hazımazlı Mezarlığında toprağa verildi.