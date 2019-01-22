İzmit Turgut Mahallesi Oğuz Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum İsmail Gül’ün eşi Hatice Gür (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Hatice Gür’ün cenazesi Turgut Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.