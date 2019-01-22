İzmit Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı adresinde ikamet eden işçi emeklisi Hüseyin Erdoğan (74) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hüseyin Erdoğan’ın cenazesi Yavuz Sultan Selim Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.