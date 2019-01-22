İzmit Kabaoğlu Köyünde ikamet eden Seka emeklisi Merhum Hasan Demirok’un eşi Nurcivan Demirok (82) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Nurcivan Demirok’un cenazesi Kabaoğlu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kabaoğlu Mezarlığında toprağa verildi.