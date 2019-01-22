İzmit Tepecik Mahallesi Acısu Sokak adresinde ikamet eden emekli devlet memuru Turgut Ahi (88) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Turgut Ahi’nin cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.