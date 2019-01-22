İzmit yuvam Akarca Konutları A8 Blok adresinde ikamet eden emekli albay merhum Necat Poyraz’ın eşi Kaniye Poyraz (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Kaniye Poyraz’ın cenazesi Akarca Secde Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.