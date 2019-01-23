İzmit Orhan Mahallesi Damla Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen Osman Matracı’nın eşi emekli öğretmen Aysu Matracı (64) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Aysu Mataracı’nın cenazesi Fethiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fethiye Mezarlığında toprağa verildi.