Aysu Matracı
İzmit Orhan Mahallesi Damla Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen Osman Matracı’nın eşi emekli öğretmen Aysu Matracı (64) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Aysu Mataracı’nın cenazesi Fethiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fethiye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz