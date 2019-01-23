İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi merhum Abdulkerim Yıldırım’ın eşi Fatma Yıldırım (93) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fatma Yıldırım’ın cenazesi Akmeşe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.