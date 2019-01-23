İzmit Orhan Mahallesi Durmaz Sokak adresinde ikamet eden çarşı esnaflarından merhum Ferit Kınay’ın eşi Güzide Kınay (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Güzide Kınay’ın cenazesi Kozluk Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.