İzmit Ayazma Mahallesi Asil Sokak adresinde ikamet eden emekli memur Necati Geçmiş’in eşi Gülbahar Geçmiş (81) ciğerlerinde pıhtı atması sonucu vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Gülbahar Geçmiş’in cenazesi Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.