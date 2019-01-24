Hanife Elinegüven
İzmit Kadıköy Mahallesi Çimen Sokak Yılka Apartmanı adresinde ikamet eden esnaf Merhum Cemal Elinegüven’in eşi Hanife Elinegüven (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Hanife Elinegüven’in cenazesi Merkez Yeşil Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz