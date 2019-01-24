İzmit Kadıköy Mahallesi Çimen Sokak Yılka Apartmanı adresinde ikamet eden esnaf Merhum Cemal Elinegüven’in eşi Hanife Elinegüven (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Hanife Elinegüven’in cenazesi Merkez Yeşil Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere Merkez Mezarlığında toprağa verildi.