İzmit Şirintepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi adresinde ikamet eden çelik sanayi fabrikasından emekli merhum İbrahim Üzel’in eşi Kadriye Üzel (69) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Kadriye Üzel’in cenazesi Orhan Gazi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.