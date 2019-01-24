Kadriye Üzel
İzmit Şirintepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi adresinde ikamet eden çelik sanayi fabrikasından emekli merhum İbrahim Üzel’in eşi Kadriye Üzel (69) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Kadriye Üzel’in cenazesi Orhan Gazi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz