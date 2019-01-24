Şaziye Ayten Küçük
Derince Çınarlı Mahallesinde ikamet eden İzmit Seka Devlet Hastanesinden emekli merhum Ahmet Küçük’ün eşi, çarşı esnaflarından Murat Küçük ile birlikte 3 çocuk annesi olan Şaziye Ayten Küçük (69) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Şaziye Ayten Küçük’ün cenazesi Eskiyol İmaret Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.
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