Derince Çınarlı Mahallesinde ikamet eden İzmit Seka Devlet Hastanesinden emekli merhum Ahmet Küçük’ün eşi, çarşı esnaflarından Murat Küçük ile birlikte 3 çocuk annesi olan Şaziye Ayten Küçük (69) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Şaziye Ayten Küçük’ün cenazesi Eskiyol İmaret Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.