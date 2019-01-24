İzmit Yenidoğan Mahallesi Yıldız Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Ahmet Coşgun (56) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Cenazesi Zeytinlik Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.