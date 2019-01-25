Ali Osman Yıldız
İzmit Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak No.2 adresinde ikamet eden Petkim den emekli, 4 çocuk babası Ali Osman Yıldız(81) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yenidoğan Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz