Gazi Birinci
İzmit Serdar Mahallesi Aysel Sokak No.3 adresinde ikamet eden Kaynak ustası, Mannesman boru fabrikasından emekli, 3 çocuk babası Gazi Birinci(75) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Serdar Yeşil Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz