Hasan Bayrak
İzmit Ayazma Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi No.25 adresinde ikamet eden Çiftçi, 3 çocuk babası Hasan Bayrak(78) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Ulu Camiinden alınarak Çataldere Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz