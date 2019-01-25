Muttalip Çapraz
İzmit Gedikli Mahallesi Boduroğlu Mevkii Küme Evleri No.4 adresinde ikamet eden Çiftçi, 4 çocuk babası Muttalip Çapraz(1921) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Zeytinburnu Camiinden alınarak Zeytinburnu Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz