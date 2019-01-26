Hamdi Ağca
İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Gülyalı Sokak adresinde ikamet eden malulen emekli bekar Hamdi Ağca (63) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Hamdi Ağca’nın cenazesi Alikahya Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.
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