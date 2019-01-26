Ba\u015fiskele Barbaros Mahallesinde ikamet eden Ba\u011fkur emeklisi Hasan Acur (80) ya\u015fl\u0131l\u0131k nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 \u00e7ocuk babas\u0131 olan Hasan Acur\u2019un cenazesi \u00c7orum Karg\u0131 il\u00e7esinde topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz