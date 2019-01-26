İzmit Yenimahalle Akdeniz Sokak adresinde ikamet eden Çelik Halat fabrikasından emekli Mustafa Maya (71) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Mustafa Maya’nın cenazesi Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.