İzmit Veli Ahmet Mahallesi Alemdar Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf Mustafa Horoz (67) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Mustafa Horoz’un cenazesi Sakarya Kocaali İlçesinde toprağa verildi.