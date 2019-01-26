Mustafa Horoz
İzmit Veli Ahmet Mahallesi Alemdar Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf Mustafa Horoz (67) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Mustafa Horoz’un cenazesi Sakarya Kocaali İlçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz