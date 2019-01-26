İzmit Cedit Mahallesi Sipahi Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Merhum Abdullah Sarı’nın eşi Mürvet Sarı (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Mürvet Sarı’nın cenazesi Bahtiyar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.