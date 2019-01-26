Melek Coşkun
İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde ikamet eden KOÜ emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Bülent Coşkun’un annesi, KOÜ Tıp Fakültesi Çocuk Pskiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ayşen Coşkun’un kayın validesi Melek Coşkun (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Melek Coşkun’un cenazesi Yahya Kaptan Akşemsettin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Anadolu Kavağı Mezarlığında toprağa verildi.
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