Ali Rıza Yılmazoğlu
İzmit Yenimahalle Akdeniz Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Ali Rıza Yılmazoğlu (82) solunum yetmezliği yüksek tansiyon nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Ali Rıza Yılmazoğlu’nun cenazesi Bayburt’ta toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz