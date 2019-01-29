İzmit Yenimahalle Akdeniz Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Ali Rıza Yılmazoğlu (82) solunum yetmezliği yüksek tansiyon nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Ali Rıza Yılmazoğlu’nun cenazesi Bayburt’ta toprağa verilecek.