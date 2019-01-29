Hasan Ondan
İzmit Erenler Mahallesi Yakut Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Hasan Ondan (71) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hasan Ondan’ın cenazesi Kanlıbağ Hacıbahar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz