İzmit Erenler Mahallesi Yakut Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Hasan Ondan (71) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hasan Ondan’ın cenazesi Kanlıbağ Hacıbahar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.