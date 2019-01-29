İzmit Tavşantepe Mahallesi Önder Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Zekeriya Yaşa (97) kalp krizine bağlı beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Zekeriya Yaşa’nın cenazesi Beylerbeyi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Beylerbeyi Mezarlığında toprağa verildi.