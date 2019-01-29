İzmit Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Abdullah Mergen’in eşi Zümbül Mergen (95) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Zümbül Mergen’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.