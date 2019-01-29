Emine Kılıç
İzmit Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak adresinde ikamet eden esnaf merhum Hilmi Kılıç’ın eşi Emine Kılıç (87) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Emine Kılıç’ın cenazesi Akmeşe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.
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