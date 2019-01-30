İzmit Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak adresinde ikamet eden Goodyear emeklisi merhum Hakkı Kalyoncu’nun eşi Melek Kalyoncu (80) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk annesi olan Melek Kalyoncu’nun cenazesi Merkez Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.