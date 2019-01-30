Kartepe Derbent Mahallesi Kuyulu Sokak adresinde ikamet eden Karadeniz Bakır İşletmelerinden emekli Behçet Görmüş’ün eşi Nuriye Görmüş (76) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Nuriye Görmüş’ün cenazesi bugün Artvin Murgul ilçesinde toprağa verilecek.