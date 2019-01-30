Nuriye Görmüş
Kartepe Derbent Mahallesi Kuyulu Sokak adresinde ikamet eden Karadeniz Bakır İşletmelerinden emekli Behçet Görmüş’ün eşi Nuriye Görmüş (76) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Nuriye Görmüş’ün cenazesi bugün Artvin Murgul ilçesinde toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz