Suat Uygun
İzmit Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi adresinde ikamet eden Yüksek Mimar Mühendis Suat Uygun (79) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Bekar olan Suat Uygun’un cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz