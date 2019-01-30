İzmit Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi adresinde ikamet eden Yüksek Mimar Mühendis Suat Uygun (79) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Bekar olan Suat Uygun’un cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.