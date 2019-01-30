Şerife Emine Temgin
Derince Kaşıkçı Mahallesi Sarıhaliller Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi merhum Refik Temgin’in eşi Şerife Emine Temgin (74) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Şerife Emine Temgin’in cenazesi Sarıhaliller Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıhaliller Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz