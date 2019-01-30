Derince Kaşıkçı Mahallesi Sarıhaliller Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi merhum Refik Temgin’in eşi Şerife Emine Temgin (74) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Şerife Emine Temgin’in cenazesi Sarıhaliller Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıhaliller Mezarlığında toprağa verildi.