Derince İbni Sina Mahallesinde ikamet eden İYC ve İHH yönetimlerinde görev yapan Mustafa Tekoğul ile birlikte 6 çocuk babası, KİHMED eski başkanlarından Salim Tekoğul’un amcası Gazal Fabrikasından emekli, Hasan Tekoğul (87) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Tekoğlu’nun cenazesi Evliya Çelebi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğantepe Aile mezarlığında toprağa verildi.