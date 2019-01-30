İzmit Turgut Mahallesi Abidin Aral Sokak adresinde ikamet eden emekli servis şoförü Sabri Can’ın eşi Nazik Can (64) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nazik Can’ın cenazesi Evliya Çelebi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.