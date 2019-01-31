Emine Arslan
İzmit Yenişehir Mahallesi Didem Sokak No.3 adresinde ikamet eden çiftçi, merhum Mehmet Arslan’ın eşi, 3 çocuk annesi Emine Arslan(87) şeker tansiyon rahatsızlıklarından vefat etti. Cenazesi öğle namazında Omurcalı Camiinden alınarak Bollu Mahallesi Omurcalı Mevkii Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz