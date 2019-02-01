Derince Terziler Mahallesi Terziler Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden emekli fabrika işçisi Dursun Türk’ün eşi Fatma Türk (69) şeker hastalığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çouk annesi olan Fatma Türk’ün cenazesi Terziler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Terziler Mezarlığında toprağa verildi.