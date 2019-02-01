Fatma Türk
Derince Terziler Mahallesi Terziler Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden emekli fabrika işçisi Dursun Türk’ün eşi Fatma Türk (69) şeker hastalığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çouk annesi olan Fatma Türk’ün cenazesi Terziler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Terziler Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz