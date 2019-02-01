Kandıra Akçaova Mahallesi Akçaova Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden merhum eski muhtar Mehmet Uçak’ın eşi Ümmühan Uçak (86)çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ümmühan Uçak’ın cenazesi Akçaova Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akçaova Mezarlığında toprağa verildi.