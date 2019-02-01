Ümmühan Uçak
Kandıra Akçaova Mahallesi Akçaova Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden merhum eski muhtar Mehmet Uçak’ın eşi Ümmühan Uçak (86)çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ümmühan Uçak’ın cenazesi Akçaova Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akçaova Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz