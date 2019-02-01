Başiskele Aydınkent Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi adresinde ikamet eden iş adamı Refah Partisi eski İl Başkanı Alaattin Köksal ile birlikte 9 çocuk babası Osman Köksal (96) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Osman Köksal’ın cenazesi Aydınkent Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Serdar Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.