Osman Köksal
Başiskele Aydınkent Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi adresinde ikamet eden iş adamı Refah Partisi eski İl Başkanı Alaattin Köksal ile birlikte 9 çocuk babası Osman Köksal (96) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Osman Köksal’ın cenazesi Aydınkent Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Serdar Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz