İzmit Kozluk Mahallesi Zeytin Sokak adresinde ikamet eden Bağkur emeklisi Ethem Baydar (73) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ethem Baydar’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.