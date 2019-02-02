İzmit Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası merhum Hasan Asan’ın eşi Neriman Asan (85) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Neriman Asan’ın cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.