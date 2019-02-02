Neriman Asan
İzmit Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası merhum Hasan Asan’ın eşi Neriman Asan (85) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Neriman Asan’ın cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz