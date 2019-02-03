İzmit Kadıköy Mahallesi Hayır Severler Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Kadir Biçer (72) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kadir Biçer’in cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.