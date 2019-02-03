İzmit Yenişehir Mahallesi Hoş Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli Mustafa Akkuzu (54) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Akkuzu’nun cenazesi Mimar Sinan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.