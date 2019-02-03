İzmit Serdar Mahallesi Güç Sokak adresinde ikamet eden ayakkabı boyacısı Mustafa Baytimur (69)akciğer nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Baytimur’un cenazesi Köşem Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.