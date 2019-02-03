Nazmiye Akbulut
İzmit Körfez Mahallesi Şehit Hasan Sokak adresinde ikamet eden emekli astsubay merhum Selim Akbulut’un eşi Nazmiye Akbulut (90) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nazmiye Akbulut’un cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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